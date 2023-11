FOTO – Thuram in allenamento con Lautaro Martinez: «Back!»

Marcus Thuram si sta godendo un inizio di stagione da assoluto protagonista. Il francese segna e gioca per la squadra, oggi una storia su Instagram con il compagno d’attacco.

COPPIA – Sedici gol in campionato in due, a questi si aggiungono i tre segnati in Champions League. Diciannove in totale con sei assist che rendono Marcus Thuram e Lautaro Martinez una delle coppie più prolifiche e decisive d’Europa. Oggi i due sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo la sosta per le Nazionali, il francese ha pubblicato su Instagram una foto per celebrare.

Juventus–Inter domenica 26 novembre ore 20.45: appuntamento con il gol per la ThuLa. Il numero 9 ha scritto: «Back!»