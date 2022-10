Inzaghi si dimostra capace di inventare: a Barcellona sfrutta ogni risorsa

La gestione di Barcellona-Inter restituisce al mondo nerazzurro un allenatore ritrovato. Nel finale infatti Inzaghi ha fatto scelte pesanti, dimostrando personalità.

DIMOSTRAZIONE TECNICA – La partita di Barcellona ha segnato un passo importante per Inzaghi. Non solo per il punteggio nel girone di Champions League, anche a livello di gestione della sua rosa. Il tecnico messo di fronte alla necessità ha aguzzato l’ingegno. Dimostrandosi nettamente più malleabile e fantasioso del recente passato.

DECISIONISTA – La formazione iniziale non ha visto nessuno stravolgimento. È la gestione che è andata contro quanto visto in praticamente tutta la stagione. Inzaghi si è trovato di fronte alla necessità di fare dei cambi. E invece che rimanere bloccato come per paura di toccare i suoi equilibri come accaduto nel recente passato ha preso decisioni forti. Sia a livello di formazione che di uomini coinvolti. Prendendo in mano la gara con personalità e coraggio.

SCELTE FORTI – Inzaghi nel finale della partita ha in primo luogo cambiato il suo modulo. Varando un inedito 5-4-1. Rispondendo con fantasia alle necessità tattiche unite alle assenze. In più, non ha badato alle sue gerarchie. Il tecnico infatti in un finale di fuoco ha dato fiducia ad Asllani e Bellanova, cioè i due giocatori meno utilizzati di tutta la stagione. E con Gosens fanno tre degli ultimi sei per minuti. Scelte di polso, da allenatore che ha ritrovato il coraggio. A lui e all’Inter serve continuare così.