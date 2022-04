Inzaghi e le scelte per Juventus-Inter: quanto incidono le nazionali

Si avvicina sempre di più Juventus-Inter, big match che si terrà domenica sera a Torino. Le scelte di Simone Inzaghi saranno inevitabilmente condizionate non solo dagli infortuni (con le decisioni da prendere su Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij), ma anche dalla sosta per le nazionali.

SCELTE CONDIZIONATE – Una delle più grandi fortune di questa pausa per le nazionali è il fatto che, in vista di Juventus-Inter, Simone Inzaghi ritroverà tutti i giocatori coinvolti. Nessun infortunio. Tuttavia è innegabile che gli impegni extra-club avranno un impatto sulle sue scelte. In attacco, per esempio, dove è ormai praticamente avviata verso la conferma la coppia titolare Lautaro Martinez-Edin Dzeko. Il primo è rimasto ad Appiano Gentile causa COVID-19, mentre il secondo è stato impegnato in due amichevoli con la Bosnia, entrando al 66’ della seconda gara (contro il Lussemburgo) e segnando anche il gol vittoria. Per quanto riguarda Joaquin Correa e Alexis Sanchez, sarà più probabile vedere uno dei due (se non entrambi) subentrare a partita in corso, dal momento che il viaggio intercontinentale ha richiesto un dispendio di energie non indifferente.

Inzaghi e le scelte per Juventus-Inter: non solo nazionali, ma anche infortunati

RECUPERI – Per quanto riguarda le altre scelte, non dovrebbero esserci grossi cambiamenti da parte di Simone Inzaghi. Sulle fasce per esempio. Nonostante Denzel Dumfries e Ivan Perisic siano stati impegnati con Olanda e Croazia, difficilmente non partiranno titolari in favore di Matteo Darmian e Robin Gosens nonostante i due siano rimasti ad Appiano Gentile. Altre armi da poter “utilizzare” in corso d’opera. Lo stesso discorso può essere applicato naturalmente ad Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Giocatori troppo importanti (specialmente per una partita come quella di domenica) per Simone Inzaghi, che non guarderà al loro dispendio di energie in nazionale. Infine i recuperi, ovvero quelli di Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij. Probabile il primo, difficile il secondo. Ma situazioni di cui Inzaghi dovrà sicuramente tenere conto per le sue scelte.