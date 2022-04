Kakà: «Scudetto Milan? Ci spero tanto. Mondiale senza Italia un peccato»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile per la prossima sfida contro la Juventus. I nerazzurri vogliono vincere per tenere aperto il sogno scudetto e rimanere in scia del Milan. I rossoneri hanno anche un sostenitore speciale, Kakà. Il brasiliano tifa Milan nella corsa scudetto.

SPERANZA – L’Inter in caso di sconfitta contro la Juventus saluterà di fatto il sogno scudetto. Il Milan è primo in classifica a +6 sui nerazzurri con una partita in più e per i rossoneri tifa un ex bandiera del club, Kakà. Ecco le sue parole rilasciate a Rai Sport in vista del sorteggio mondiale in Qatar2022. «Scudetto al Milan? Ci spero molto, mando un grande in bocca al lupo a tutta la squadra e a Maldini. Italia fuori dal Mondiale? E’ un vero peccato, una Coppa del Mondo senza gli azzurri non è la stessa cosa. Non so se ci siano problemi, da fuori non sembrerebbe ma sicuramente questo risultato accende un campanello di allarme per tutto il sistema».