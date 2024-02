Inzaghi formato ‘Europa‘: una sola sconfitta nell’ultimo anno

Simone Inzaghi in Europa fa il salto di qualità. Il suo trend in Champions League è in notevole miglioramento, da febbraio scorso solamente una sconfitta. Adesso serve questa versione alla sua Inter.

VERSIONE ‘EUROPA‘ – Simone Inzaghi in Europa non sbaglia una partita dal mese di dicembre del 2022. Precisamente dalla partita contro il Bayern Monaco dei gironi di Champions League. 2-0 senza storie in quell’occasione in cui segnò anche Benjamin Pavard. Da lì il percorso dell’Inter è stato impeccabile, raggiungendo il suo picco massimo nel doppio confronto con il Milan alle semifinali. Due partite dominate, che potevano avere un esito forse migliore. Il tecnico piacentino ha riscritto la storia del derby di Milano in Europa, non ha avuto però la fortuna di avere Marcus Thuram in finale al posto di Romelu Lukaku.

INSIDIA – Dal doppio confronto con il Porto tra febbraio e marzo fino a quello con il Benfica ai quarti di finale: zero sconfitte. In questa edizione tre vittorie e tre pareggi. A San Siro in Champions League l’Inter non perde invece dal 7 settembre del 2022, sempre con il Bayern Monaco nella scorsa edizione della competizione. Se i nerazzurri sono tra le pretendenti alla vittoria finale l’artefice di questo capolavoro è da trovare in Simone Inzaghi. La sfida con l’Atletico Madrid ci sarà settimana prossima, si partirà da Milano. Prima del match di mezzo arriva la Salernitana, è innegabile però che l’attenzione penda verso le notti stellate di Champions. La speranza è quella di rivivere le stesse emozioni della passata stagione, tutto è possibile grazie a questa squadra che sta dominando il campionato.