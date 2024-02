Inter, Salernitana con la difesa rivoluzionata: quanti cambi dall’andata!

Tra i cambi di Inter-Salernitana rispetto all’andata, oltre al tecnico (al tempo c’era ancora Paulo Sousa), i campani possono vantare una difesa di fatto rivoluzionata.

CAMBI IN DIFESA – Inter-Salernitana, rispetto all’andata, vedrà i nerazzurri affrontare una squadra parecchio diversa. Non solo per il cambio in panchina, con il nuovo tecnico Fabio Liverani, ma anche per la difesa rivoluzionata dei campani. Nello 0-4 dell’Arechi era infatti schierata una retroguardia a tre, con Daniliuc-Gyomber-Lovato. Da capire come si schiererà il nuovo tecnico, ma nel mercato di gennaio per la Salernitana sono arrivati tre nuovi colpi: Pierozzi, Jerome Boateng e Manolas. Tutti e tre a disposizione per la sfida contro l’Inter. Specialmente gli ultimi due, nonostante l’età, sono in grado di fornire grande esperienza alla difesa dei campani per provare a mettere in difficoltà i nerazzurri a San Siro. Bisognerà, quindi, tenere alta la guardia.