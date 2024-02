Arnautovic verso l’occasione in Inter-Salernitana: caccia a una prima

Dopo essere scattato il riscatto ufficiale da parte dell’Inter in seguito alla vittoria contro la Roma, per Marko Arnautovic si prospetta ora un’altra occasione da titolare nella sfida di venerdì contro la Salernitana. Una palla da raccogliere al balzo per l’austriaco, a caccia di una prima volta.

OCCASIONE E OBIETTIVO – Marko Arnautovic si prepara a scendere in campo da titolare in Inter-Salernitana. Proprio lui, infatti, dovrebbe essere uno degli uomini a entrare nelle scelte di rotazione di Simone Inzaghi, che con ogni probabilità concederà un po’ di riposo allo stakanovista Lautaro Martinez. Per l’attaccante austriaco è l’occasione – dopo l’assist per Alessandro Bastoni contro la Roma – di andare a caccia di una prima volta in stagione. Arnautovic, fin qui, non ha infatti ancora segnato tra le mura di San Siro. Due i gol per lui, ma entrambi in trasferta: contro il Benfica a Lisbona e contro il Genoa a Marassi. Quale occasione migliore, quindi, per lasciare il segno se non quella di venerdì contro il fanalino di coda della classifica?