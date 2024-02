Inter-Juventus Women 0-2 al 45′: uno-due istantaneo e svantaggio

L’Inter Women chiude il primo tempo della diciassettesima giornata di Serie A in svantaggio con il risultato di 0-2 per la Juventus (segui il LIVE). Decide in questi 45 minuti la doppietta di Onyi Echegini.

PRIMO TEMPO – I primi 45 minuti non sorridono all’Inter Women: 0-2 per la Juventus all’Arena. La squadra di Rita Guarino è partita malissimo in questa giornata. Le bianconere sono passate in vantaggio già al minuto 7 su cross preciso di Maelle Garbino per la testa di Onyi Echegini. La coppia si replica al minuto 14, perché Garbino serve in area di rigore nuovamente Echegini che sigla la sua doppietta personale. La squadra nerazzurra chiude il primo tempo senza neanche un tiro in porta: sembra fino ad ora netta la superiorità della seconda in classifica. Serve assolutamente una reazione nel secondo tempo per provare ad insidiare le avversarie.