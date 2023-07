Inzaghi fa la conta a centrocampo: ecco chi è davvero di troppo all’Inter

Inzaghi non sta ancora lavorando con la rosa della sua nuova Inter al completo ma luglio si avvia alla conclusione con una gradita novità. L’ormai imminente colpo Samardzic completa il centrocampo, che adesso dovrà alleggerirsi numericamente grazie ad alcune uscite già programmate da tempo. E il nome del principale esubero attualmente sotto contratto è noto

COLPO IMPORTANTE – Buone notizie per Simone Inzaghi nel weekend. Almeno per quanto riguarda la profondità e soprattutto la qualità della rosa. La trattativa ben avviata per portare Lazar Samardzic subito ad Appiano Gentile cambia di molto i piani nerazzurri. Se confermata la chiusura imminente dell’operazione con l’Udinese per il classe 2002 tedesco naturalizzato serbo, l’Inter si ritroverà con il centrocampo completo. Completissimo, anzi. Praticamente con nuovi esuberi da piazzare in tempo record oltre a quelli già “ufficializzati” nei giorni scorsi. In mezzo al campo, oltre a Lucien Agoumé – coetaneo di Kristjan Asllani e dello stesso Samardzic – adesso bisogna seriamente fare due calcoli intorno a Stefano Sensi, che è destinato a uscire subito dalla rotazioni. Il “problema” per Giovanni Fabbian invece non si pone, perché il classe 2003 è pronto a fare il percorso inverso a quello di Samardzic: l’Udinese in Serie A è una delle piazze ideali in cui crescere. Una destinazione, quella friulana, che avrebbe potuto/potrebbe ancora tornare utile anche per lo stesso Sensi. L’attuale numero 5 nerazzurro è alla ricerca di una squadra nella quale imporsi con la speranza di ritrovare continuità senza le pressioni dei grandi palcoscenici. Ed è questo il motivo per cui la permanenza di Sensi all’Inter non è prevista… a prescindere da Samardzic. Il prossimo acquisto accelera solo le tempistiche delle nuove (tre) uscite obbligate.

Inter, come cambia il centrocampo di Inzaghi

ESUBERO PRINCIPALE – Nel 3-5-2 di Inzaghi non c’è mai stato spazio per Sensi, di recente utilizzato da mezzala solo per completare le staffette in mezzo al campo. Il classe ’95 italiano non rientra nei piani di Inzaghi, che in quel ruolo voleva un centrocampista completo e fisico. E lo avrà: Samardzic, appunto. Che poi il 21enne di Berlino sia un lusso come “sesto centrocampista” è un altro discorso. Discorso che coinvolgerà anche Asllani, che rischia di retrocedere nuovamente nelle gerarchie di Inzaghi. Il nuovo centrocampo dell’Inter con Hakan Calhanoglu in cabina di regia e Asllani a fargli da vice, più Nicolò Barella con il “doppione” Davide Frattesi mezzali, si presenta ben assortito. Il tutto completato dal professor Henrikh Mkhitaryan, che in panchina e/o tribuna va solo quando non sta bene. Anzi, sarà curioso vedere quante partite non giocherà dal 1′ Mkhitaryan, che per Inzaghi è una certezza nel ruolo. E Samardzic sarà il suo allievo. In attesa di annunci ufficiali, Inzaghi può già fare la conta: Asllani c’è, Barella c’è, Calhanoglu c’è, Frattesi c’è, Mkhitaryan c’è. Samardzic quasi. Agoumé c’è (ancora per poco) ma è come se non ci fosse. Fabbian a breve non ci sarà più. E Sensi numericamente non può trovare più spazio in nessuna lista dell’Inter, quindi è fuori dai giochi. Sperando non ci siano altri clamorosi ribaltoni di calciomercato (anche in uscita, ndr), il gioco delle coppie a centrocampo è fatto: con Samardzic finalmente Inzaghi avrà il suo nuovo sestetto. E Sensi è davvero di troppo.