Inzaghi in Inter-Sassuolo punta sui ‘vecchi’ leader per la testa

Per Inter-Sassuolo Inzaghi punta sui suoi vecchi leader. Il tecnico ha bisogno della loro leadership per tenere tutti sulla corda nella sfida in mezzo ai due derby di Champions League.

PARTITA DA VINCERE – Inter-Sassuolo non sarà una partita come tutte le altre. Il calendario la inserisce in un momento troppo delicato per considerarla sullo stesso piano del doppio derby di Champions League. Lo stesso, i nerazzurri devono giocarla. Non solo. Devono vincerla per continuare il percorso in campionato. Che ha già visto troppi stop ed è sempre in bilico. Per farlo Inzaghi si affida ai suoi “vecchi” leader. In un senso specifico.

COMPITO SPECIFICO – Il turnover di Inzaghi non è casuale. Il tecnico gestisce le energie della sua rosa, ma punta anche a coinvolgere e responsabilizzare tutti. E col Sassuolo andranno in campo i leader storici di questo gruppo. Handanovic, Brozovic, D’Ambrosio. Tre capitani di questa squadra. Più Lukaku. Quattro giocatori che avranno un compito specifico. Oltre alle responsabilità tecniche, saranno loro a dover tenere l’Inter mentalmente sul pezzo.

SCELTE PONDERATE – La scelta di Inzaghi non è solo per logiche di campo. Legate alla tattica, ai minuti nelle gambe e alla sfida col Milan. Il tecnico considera anche il peso del Sassuolo. Una partita che sa di non poter mollare. I leader storici quindi non sono sminuiti dal giocare più in Serie A che in Champions League. Ma anzi, Inzaghi chiede un passo in più proprio a loro. Per avere il massimo dalla sua Inter in tutte le competizioni.