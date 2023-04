Inter, la voglia di rivalsa può fare la differenza contro il Benfica

In questi primi mesi del 2023 l’Inter non è mai riuscita a trovare la continuità che aveva caratterizzato le ultime partite del 2022. Per i nerazzurri sono arrivate infatti molte sconfitte contro squadre ampiamente alla portata e la posizione in classifica ne ha risentito. Come spesso accade, però, i nerazzurri rialzano la testa nelle grandi sfide e la loro voglia di rivalsa può rivelarsi decisiva nella difficile gara d’andata con il Benfica.

PERIODO NO − In generale per l’Inter questa stagione è stata una delle più complicate degli ultimi anni. Almeno per quanto riguarda il campionato. In Serie A i nerazzurri hanno fino ad ora collezionato 13 punti in meno rispetto allo scorso anno e questo è un dato piuttosto preoccupante. Inoltre gli uomini di Inzaghi arrivano da una striscia di 4 partite senza vittorie nelle quali hanno collezionato soltanto 1 punto contro la Salernitana. Il vero problema di questo 2023 si sta rivelando l’attacco, che nelle ultime gare è riuscito a mettere a segno soltanto 3 gol tra campionato e coppe. Inoltre l’unica di queste tre reti siglate su azione e non su rigore, è arrivata da un esterno difensivo, Gosens, e non da uno degli attaccanti.

SQUADRA DA COPPE − Una crisi di risultati per che l’Inter sembra non conoscere una fine. Se l’andamento della squadra in Serie A non è quello che tutti si aspettavano, lo stesso non si può dire per quello nelle coppe. Infatti i nerazzurri nelle grandi occasioni fino ad ora non hanno mai sbagliato un colpo. Basti pensare alla Supercoppa Italiana vinta con il Milan, o alla semifinale di Coppa Italia raggiunta nuovamente quest’anno. Inoltre Inzaghi e i suoi hanno dato prova della loro vera forza riuscendo nell’impresa di approdare ai quarti di finale di Champions League, eliminando il Barcellona ai gironi e il Porto agli ottavi.

Con il Benfica può arrivare la scossa definitiva per l’Inter

POSSIBILE SVOLTA − Proprio la Champions League ora sembra l’unica via possibile per dare una sterzata alla stagione dell’Inter. Nel difficile match di andata in Portogallo con il Benfica la voglia di rivalsa dei calciatori nerazzurri potrebbe rivelarsi decisiva. Nella massima competizione europea la squadra è sempre riuscita a rialzare la testa dopo un pessimo risultato in campionato. E chissà che ciò non possa accadere nuovamente nella gara di martedì del da Luz. Inoltre l’aria dell’Europa e della grande impresa, potrebbe essere un toccasana per Lukaku, Lautaro Marinez e i loro compagni di reparto. Un buon risultato a Lisbona non solo permetterebbe di arrivare alla gara di ritorno a San Siro con più tranquillità, ma potrebbe dare ai nerazzurri lo slancio decisivo per riprendersi la zona Champiosn League in campionato.