Inter-Udinese ‘dittatura’ nerazzurra: un dato evidenzia il dominio

Inter-Udinese finisce 4-0, ma il risultato non basta a sottolineare la differenza tra le due squadre. Gli uomini di Simone Inzaghi sovrastano completamente i friulani, e i numeri lo dimostrano in modo inequivocabile.

NO INZAGHI-BALL – Inter-Udinese è una partita per certi versi rivelatrice (qui gli highlights). In cui Simone Inzaghi dimostra tutta la sua predominanza nel mondo nerazzurro. E i suoi uomini mettono in luce tutto il potenziale della rosa. Sorprendentemente nessuno ha ancora coniato il neologismo Inzaghi-ball, che non sarebbe ugualmente sufficiente per raccontare lo stile di gioco del tecnico dell’Inter. Molto meglio limitarsi a definirlo Demòne (soprannome che lui apprezza), sebbene anche James Bond potrebbe andare bene. E meglio limitarsi anche ad apprezzarne il gioco senza nessuna elucubrazione filosofica. Ma solo esaltando i numeri irreali che la sua Inter è in grado di produrre.

TRAMA ASFISSIANTE – Contro l’Udinese tutta l’Inter ha giocato una partita magistrale. “Ammazzando” la partita in soli 7 minuti alla fine del primo tempo. Una frazione in cui arrivano 3 dei 4 gol finali, a sugellare il dominio visto fin lì, che si protrae anche nella ripresa. Un dominio innanzitutto a livello di gioco, coi nerazzurri che controllano ogni centimetro quadro del prato di San Siro. Dal report ufficiale della Lega Serie A si evince che l’Inter ha completato 737 passaggi, oltre il triplo di quelli dell’Udinese (225). E lo fa con una precisione del 93%, una percentuale non così frequente per i piedi nerazzurri. Aggiungiamoci poi 167 passaggi riusciti nella trequarti avversaria, dove l’Inter domina infatti nel possesso (il 53% del totale avviene lì). Numeri che si traducono nella dittatoriale sinfonia dell’Inter di ieri sera, che sta producendo l’ammirazione di tutta Italia.