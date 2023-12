Thuram si riconferma miglior partner di Lautaro Martinez! Numeri record

Thuram ancora protagonista con l’Inter, ma ormai non è più notizia. L’inizio di stagione per l’attaccante francese è letteralmente straordinario e non solo dal punto di vista degli assist (primo ancora in Serie A), ma ancora anche in gol. Si riconferma il miglior partner d’attacco per Lautaro Martinez (capocannoniere senza rigori).

COPPIA FORMIDABILE – Marcus Thuram con il gol segnato all’Udinese è salito a quota sei gol in Serie A, il settimo di questa stagione, col francese che è anche il miglior assistman del campionato. L’attaccante francese è quello che più si avvicina a Lautaro Martinez versione Antonio Conte, con l’argentino che di fatto oggi è il vero trascinatore della squadra, un po’ come lo era Romelu Lukaku con l’ex CT in panchina. Il capitano argentino ha cercato e trovato con insistenza il gol a San Siro che mancava da parecchio tempo. Il gol del 4-0, con una palla recuperata con forza e scagliata poi con rabbia in rete. Sono 14 gol in 15 partite in campionato, primo nella classifica marcatori. Con 28 reti nell’anno solare (2023) è al pari di Bobo Vieri e Diego Milito, con numeri da record. E le sue dichiarazioni al termine della partita sono la conferma: «È importante aver risposto così alla Juventus, non è mai facile giocare dopo di loro e sorpassarli ogni volta. Istanbul chiave? Sì, ma anche prima. Il miglior Lautaro? Sono orgoglioso, devo continuare così».