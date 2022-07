Inter, tutto (o quasi) tornato come l’11 agosto 2021: ecco l’undici di Inzaghi

Inter ripartita con un undici più simile a quello di un anno fa anziché a quello di un mese fa. Possibile ma vero. La formazione-tipo di Inzaghi è praticamente quella che pensava/sperava di guidare nella passata stagione, mentre a migliorare notevolmente sono le opzioni dalla panchina. Nei prossimi giorni, però, sono previste modifiche. Almeno in un reparto…

RITORNO AL PASSATO – L’Inter riparte dal noto. In attesa che l’ignoto possa prendere il sopravvento. La prima settimana ufficiale di calciomercato si chiude con cinque operazioni ufficiali in entrata e qualcuna di più in uscita (vedi riepilogo dettagliato). E la principale notizia per Simone Inzaghi è senza alcun dubbio il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. In un certo senso è come se tutto fosse tornato indietro all’11 agosto 2021. La vigilia dell’annuncio della cessione dell’attaccante belga al Chelsea. Anche la formazione dell’Inter per Inzaghi torna a quella data, per ora. Le uniche differenze sono sulle fasce. Non tanto Denzel Dumfries, annunciato nel giro di 48 ore dopo la partenza di Lukaku – insieme al sostituto Edin Dzeko – ma già prenotato da giorni. Più che altro Robin Gosens, che nei piani di Inzaghi dovrà sostituire Ivan Perisic, andato via a parametro zero. La formazione titolare su cui lavorava un anno fa Inzaghi è pressoché identica a quella che si ritroverà tra qualche giorno ad Appiano Gentile. Mercato permettendo, visto che più di un titolare (in difesa?) è ancora a rischio cessione… La panchina, invece, è decisivamente più forte oggi. Lo stesso Dzeko, nella testa di Inzaghi vice-Lukaku un anno fa, adesso è tornato nel ruolo cucitogli addosso. Aspettando di capire cosa succederà con Paulo Dybala (vedi editoriale). Di seguito la formazione-tipo dell’Inter di Inzaghi aggiornata a oggi.

La formazione-tipo dell’Inter di Inzaghi oggi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; R. Lukaku, Lautaro Martinez.