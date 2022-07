Vidal-Flamengo, vicepresidente Braz: «Annuncio? Dovrà tornare in Italia!»

Vidal al Flamengo è ormai cosa fatta, manca soltanto l’annuncio del club brasiliano. Ci vorrà però ancora qualche giorno poiché il giocatore prima si recherà in Italia per risolvere alcune questioni contrattuali con l’Inter. Lo conferma il vicepresidente Braz in conferenza stampa

ANNUNCIO POSTICIPATO − Il vicepresidente del Flamengo Braz spiega la vicenda Vidal: «Arturo Vidal dovrà recarsi in Italia per risolvere alcune questioni con l’Inter per la parte contrattuale, per questo ancora non lo abbiamo annunciato. Ha ancora situazioni da risolvere in Italia, questioni personali, fiscali, ecc. Non voglio entrare nei dettagli. Ma non avremo nessun tipo di problema con lui. Sta andando tutto molto bene. Vuole giocare qui e il Flamengo vuole ingaggiarlo. Sono assolutamente sicuro che, quando arriverà qui, arriverà deciso e preparato in vista delle ultime partite stagionali».