Radu: «Cremonese, qua con gran spirito di sacrificio e voglia di fare»

Andrei Radu, portiere romeno classe 1997, ha parlato dopo il trasferimento dall’Inter alla Cremonese in prestito. Le parole dell’estremo difensore.

ARRIVO – Queste le parole sul canale YouTube della Cremonese da parte del portiere Andrei Radu dopo il trasferimento dall’Inter al club grigiorosso (vedi articolo). «Con quale spirito inizio questa nuova avventura in Serie A e con quale spirito metto a disposizione la mia esperienza per la Cremonese? Grazie innanzitutto. Arrivo qua con un grande spirito di sacrificio e con una grande voglia di fare come la società stessa che dopo 26 anni è arrivata in Serie A. Quindi sono molto contento e sarà una grande annata. Un saluto ai tifosi grigiorossi? Un grande saluto ai tifosi della Cremonese. Vi mando un abbraccio e forza Cremo!».