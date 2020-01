Inter, tutti gli occhi sul centrocampo. Ma a sinistra servono rinforzi

L’Inter è attivissima sul mercato in queste prime settimane. I nomi di Arturo Vidal e Christian Eriksen infiammano le folle, ma il gioco di Antonio Conte passa necessariamente da esterni ficcanti. La rinascita di Candreva ha chiuso le porte a Valentino Lazaro e risolto il problema sulla destra. Ma sulla corsia opposta non sembrano esserci sufficienti garanzie.

IN RISERVA – Se ce ne fosse ancora bisogno, la partita contro l’Atalanta ha dimostrato quanto l’Inter abbia necessità di forze fresche in alcuni reparti. L’emergenza centrocampo ha complicato la vita dei ragazzi di Antonio Conte soprattutto tra novembre e dicembre, quando la corsa Champions League stava entrando nel vivo. Le assenze contemporanee di Stefano Sensi e Nicolò Barella hanno accresciuto i rimpianti per l’eliminazione dalla principale competizione europea. Il tecnico salentino si è spesso lamentato della mancanza di alternative in alcuni ruoli chiave. In quest’ottica, non vanno dimenticate le lacune della corsia mancina, dove l’allenatore avrebbe bisogno di volti nuovi.

QUALITÀ CERCASI – Cristiano Biraghi non sembra avere il ritmo e l’incisività necessari per rendere al meglio nel gioco di Conte. Kwadwo Asamoah è alle prese con un problema al ginocchio che non vuole dargli pace. Ecco perché Conte darebbe priorità ad un esterno da impiegare a sinistra, piuttosto che al centrocampista da strapparsi i capelli. Marcos Alonso ed Emerson Palmieri sono destinati a rimanere sogni proibiti, Marcos Acuña dello Sporting Lisbona è sfumato ancor prima di saltare fuori come piano B. Resta il solo Ashley Young, peraltro di piede destro. Non esattamente un nome di grido, ma a gennaio bisogna spesso fare buon viso a cattivo gioco e lavorare con quel che si trova. È fondamentale, tuttavia, che dirigenza e ambiente capiscano quanto sia necessario aumentare qualità e intensità sulle fasce, affiché Conte riesca ad esprimere pienamente il proprio credo tattico.