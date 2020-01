De Paul-Roma, Udinese spara altissimo: 40 mln. Politano -15, Inter aspetta

De Paul piace alla Roma come eventuale sostituto di Zaniolo, infortunatosi nel match di ieri contro la Juventus. Il trequartista è stato accostato all’Inter in numerose occasioni, ma il prezzo imposto dall’Udinese è altissimo. Matteo Politano resta sullo sfondo: di seguito le ultime novità da “Sportitalia” durante “Aspettando Calciomercato”

UNO IN MENO? – Nelle ultime ore, si è parlato anche di Rodrigo De Paul come possibile rinforzo per la Roma. Il trequartista piace anche all’Inter, ma il prezzo attualmente pare inaccessibile alle pretendenti. Si parla di 40 milioni di euro. Difficilmente qualsiasi squadra arriverà a una tale cifra. Attenzione quindi all’ipotesi Politano per i giallorossi: l’esterno, così come Suso, costerebbe 15 milioni in meno.