Politano in uscita dall’Inter: intreccio Roma-Milan. Scenario Suso – SI

Politano non ha trovato spazio nell’Inter di Antonio Conte. L’ex Sassuolo ora appare in uscita: occhio alle opzioni dall’Italia. L’infortunio di Zaniolo, ha accelerato lo scenario che lo porterebbe a Roma, ma il Milan resta in corsa. Attenzione al possibile intreccio con Suso, come riporta Gianluigi Longari negli studi di “Sportitalia”

SFIDA A DUE – Roma a caccia di un esterno dopo il brutto infortunio subito da Zaniolo. Matteo Politano è uno dei nomi in prima fila per sostituire l’ex talento dell’Inter. L’esterno piace molto e rappresenta una delle soluzioni preferite dai giallorossi, che comunque potrebbero bloccare l’addio di Under. Occhio, però, alla soluzione Suso. Lo spagnolo potrebbe lasciare il Milan e i giallorossi sono interessati (vedi la versione di Sky). Sfida a due per la fascia destra? Intanto i rossoneri continuano a seguire Politano, in un intreccio a tre.