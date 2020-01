Gabigol via: Flamengo deve soddisfare l’Inter. Offerta West Ham: le ultime

Gabigol è in uscita dall’Inter, il Flamengo conta di trattenere il calciatore, ma i tempi non sono ancora maturi per la chiusura dell’affare. L’attaccante ha anche ricevuto un’unica offerta europea dal West Ham. Di seguito le ultime novità sul futuro del brasiliano riportate durante “Aspettando Calciomercato”

FUTURO INCERTO – Nonostante le parole del Vice Presidente del Flamengo, il futuro di Gabigol non è ancora sciolto. L’attaccante non rientra nei piani dell’Inter che ha dato via libera alla cessione, ma alle sue condizioni. Il Flamengo, pur restando in prima fila, dovrà soddisfare le richieste economiche dei nerazzurri. Il West Ham è stata l’unica europea ad aver presentato un’offerta. Per la cessione i tempi non sono brevissimi: servirà poco più di una settimana.