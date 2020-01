Dimarco lascia l’Inter, Verona in pressing. Incontro in...

Dimarco lascia l’Inter, Verona in pressing. Incontro in programma: i tempi

Dimarco è rimasto a disposizione di Antonio Conte, ma ha trovato pochissimo spazio nell’Inter, se non per rari spezzoni. L’esterno è quindi sul piede di partenza, con il Verona che resta in prima fila. Di seguito gli ultimi aggiornamenti riportati da Luca Cilli su “Sportitalia” durante “Aspettando Calciomercato”

UN NOME IN USCITA – Federico Dimarco non è riuscito a trovare spazio nello scacchiere di Antonio Conte. L’esterno piace molto al Verona, pronta a fare sul serio con l’Inter e a puntare sul calciatore cresciuto nella Beneamata. La novità è un incontro in programma nella prossima settimana tra la dirigenza nerazzurra e Tony D’Amico, DS del club gialloblù. Vedremo se l’affare subirà un’accelerata decisiva.