Inter-Spezia, Conte ha un obiettivo e non intende sbagliare

Antonio Conte Inter

Inter-Spezia sarà una sfida più importante del previsto per Antonio Conte. Ecco i motivi delle sue scelte di formazione.

OBIETTIVO – Inter-Spezia vedrà pochissimo turnover tra le fila nerazzurre. Antonio Conte è consapevole delle cinque vittorie consecutive raccolte finora. E non intende fermarsi, perché nel breve termine ha un obiettivo chiaro. Arrivare a Natale da capolista nella classifica di Serie A. Il Milan sembra infatti vivere un periodo di flessione, visti i due pareggi consecutivi contro Parma e Genoa. E il tecnico nerazzurro intende azzannare i rossoneri, superandoli e ristabilendo le gerarchie in campionato. Per questo motivo, la formazione dell’Inter contro lo Spezia non verrà stravolta. Sia perché alcuni infortuni obbligano a certe scelte, soprattutto in attacco. Sia perché la sfida contro i liguri non va affatto sottovalutata. Gli unici cambi potranno quindi riguardare le corsie esterne, con Achraf Hakimi e Matteo Darmian (con l’italiano a sinistra) in vantaggio. Al centro, Marcelo Brozovic dovrà probabilmente stringere i denti, così come Nicolò Barella. Infine, il ballottaggio tra Roberto Gagliardini e Arturo Vidal si risolverà solo domani.