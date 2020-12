Inter-Spezia, non solo Sanchez: altri due lasciano il ritiro alla vigilia – Sky

In Inter-Spezia ci saranno ancora diversi indisponibili tra i nerazzurri. Sanchez e altri due lasciano il ritiro alla vigilia, secondo quanto riporta “Sky Sport”.

ASSENZE – Inter-Spezia (domani alle 15.00) vedrà ancora Antonio Conte alle prese con diversi indisponibili. Le buone notizie riguardano solo il centrocampo, infatti: sembrano recuperati sia Marcelo Brozovic sia Arturo Vidal. E di sicuro uno dei due partirà titolare, con il croato in pole position. Ma, sempre a centrocampo, cambiano le possibilità di Radja Nainggolan. Poche ore fa trapelava ottimismo sul belga, che sembrava poter tornare a disposizione di Conte. Ma in realtà non sarà così, dato che l’ex Cagliari ha lasciato in anticipo il ritiro alla vigilia del match. Assieme a lui anche Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti, che obbligheranno Lautaro Martinez e Romelu Lukaku agli ennesimi straordinari.