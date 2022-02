Inter, la solidità difensiva è la base da cui ripartire: troppi i gol subiti

L’Inter deve ritrovare certezze e solidità in difesa. Nelle ultime uscite, la squadra di Inzaghi ha subito parecchi gol. Col Sassuolo, anche tanta confusione e poco lavoro di reparto

GOL SUBITI − In Genoa-Inter, oltre alla vittoria bisogna ritrovare anche una certa solidità difensiva. Nelle ultime uscite, i nerazzurri hanno sofferto tantissimo in difesa. La squadra di Simone Inzaghi non ottiene un clean sheet in campionato da oltre un mese (16 gennaio Atalanta-Inter 0-0) e nelle ultime quattro partite ha subito sei gol. Otto se si considerano anche le reti di Firmino e Salah in Champions League. L’ultima porta imbattuta è quella dell’8 febbraio in Coppa Italia contro la Roma. Contro il Sassuolo, il reparto arretrato nerazzurro, oltre a subire due reti, ha fatto una fatica enorme nel lavorare insieme apparendo molto confusionario e continuamente in balia dell’avversario. C’è, dunque, da ritrovare certezze anche da questo punto di vista.

UOMINI − In Genoa-Inter, dopo due turni di squalifica rientrerà a pieno regime Alessandro Bastoni. Giocatore fondamentale per il pacchetto difensivo dell’Inter. Sia in fase di costruzione che di marcatura, il campione d’Europa è insieme a Milan Skriniar il vero fulcro della difesa nerazzurra. Difesa che deve assolutamente ritrovare Stefan de Vrij. Anche con il Sassuolo, l’olandese è stato autore di un’altra gara sottotono. L’ennesima di questo 2022 dopo Lazio, Milan e Napoli. Ritrovare certezze in difesa è la prima base da cui far ripartire la locomotiva Inter.