Sconcerti: «Inter stanca e ne ha diritto. Tra un po’ ritornerà di nuovo prima»

Mario Sconcerti, in collegamento su Tmw radio, ha parlato del momento critico dell’Inter. Il giornalista sostiene che tra un paio di giornate, la squadra di Inzaghi tornerà nuovamente in testa al campionato

RITORNO − Sconcerti sul momento dei nerazzurri e sulla classifica: «L’Inter dalla Supercoppa Italiana con la Juventus ha giocato sempre con grandi avversarie. Ha fatto Lazio, Atalanta, Milan, Napoli e poi Sassuolo, inghippo maggiore. Se è stanca, ha diritto ad essere stanca. Nelle prossime due giornate, l’Inter guarderà gli altri perché ci sarà Napoli-Milan e Lazio-Napoli e i nerazzurri giocheranno contro Genoa e Salernitana.. Dopo queste partite, l’Inter ritornerà in testa alla classifica, seppur con meno certezze. Scudetto? Oggi come oggi, l’Inter ha otto punti in meno di un anno fa, anche la Juventus, stessa cosa il Milan che ha due punti in meno di un anno fa. Il campionato ha perso una trentina di punti complessivamente tra le squadre di testa. Questo per povertà economica, che si deve soprattutto nelle panchine. Poche squadre hanno ricambi buoni in panchina, sicuramente no l’Inter. Sono fragilità che tu paghi soprattutto in Champions o negli scontri diretti in Italia».