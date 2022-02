Capello: «Lukaku, all’Inter squadra costruita su di lui. Divario in Serie A…»

Dopo la clamorosa esclusione di Tuchel (vedi articolo), Fabio Capello ha parlato su Sky Sport nel prepartita di Villarreal-Juventus di Lukaku. Secondo l’ex allenatore, valutazione sbagliata del Chelsea. All’Inter, era diverso

DIFFERENZA − Capello sulla delusione Lukaku al Chelsea: «Romelu Lukaku? Giocatore che è stato pagato tantissimo e non sta esprimendo il suo valore visto in Italia. Antonio Conte costruì l’Inter sulla prestanza fisica del belga, in Inghilterra lui si trova senza spazio e con giocatori fisicamente forti come lui. Quindi, non riesce a esprimersi come faceva in Italia negli anni passati con la maglia dei nerazzurri. E’ stata una valutazione che non ha tenuto conto del divario tra Serie A e Premier League».