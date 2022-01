Inter, serve il miglior Calhanoglu: contro il Venezia per riprendere la marcia

In Inter-Venezia, occorre ritrovare il miglior Calhanoglu. Il turco non ha ancora trovato né gol né assist in questo 2022. Ai nerazzurri, serve il Calhanoglu del 2021

MANCANZA − Manca sempre meno a Inter-Venezia, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Inzaghi vuole i tre punti a tutti i costi tant’é che contro i lagunari metterà dal primo minuto la formazione tipo. Nessuna preoccupazione per i diffidati di lusso Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez che saranno regolarmente presenti. In Inter-Venezia, Inzaghi oltre a ritrovare i gol delle sue punte principi (Toro e Dzeko), punta al ritorno a pieno regime di un altro giocatore: Hakan Calhanoglu. La fine splendida di 2021 del turco chiuso con 6 gol e otto assist in campionato con la maglia dell’Inter, non ha trovato ancora conferme in questo inizio anno. Prestazioni non all’altezza e nessuna statistica portata a casa.

NUMERI − La qualità di Calhanoglu è fondamentale per far brillare il gioco e la manovra dell’Inter. La sua capacità di inserimento così come l’abilità nel trasformarsi in doppio play insieme a Brozovic, lo hanno reso uno dei migliori della rosa nerazzurra. Le ultime uscite, tuttavia, hanno evidenziato un certo calo nelle sue prestazioni. Calo che ne ha risentito l’intera squadra, meno spettacolare rispetto alle partite precedenti. Occorre, dunque, ritrovare il miglior Calhanoglu. Urge ritrovarlo anche in termini statistici. In questo 2022, lo zero sia nei gol che negli assist suona come una nota piuttosto stonata. Nella gara d’andata a Venezia, ci pensò proprio il turco ad aprire i giochi al Penzo mettendo a referto il suo terzo gol consecutivo dopo quelli siglati contro Milan e Napoli. Un buon auspicio in vista della gara di questa sera.