Caicedo come sostituito di Correa? L’Inter ci pensa: fedelissimo di Inzaghi

Caicedo dal Genoa all’Inter è soltanto un’idea. Non esiste al momento una trattativa per l’attaccante ecuadoriano, che rimane un fedelissimo di Inzaghi

IDEA − L’infortunio di Correa potrebbe portare l’Inter a muoversi sul mercato. Oltre alla vicenda legata a Sensi (vedi articolo), l’ultima idea è Felipe Caicedo. Il giocatore ex Lazio, oggi in forza al Genoa, può lasciare il Grifone in prestito gratuito per sei mesi. Come riporta Sport Mediaset, ad oggi non esiste una trattativa tra l’Inter e il Genoa ma occhio comunque all’ecuadoriano, il quale rimane un fedelissimo di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, infatti, lo conosce molto bene avendolo avuto per tanti anni alla Lazio.