Sensi, risposta Inter alla Sampdoria tra lunedì-martedì. Attesa per Barella?

Stefano Sensi al momento resterà all’Inter visto l’infortunio di Correa, fuori per almeno due settimane. I nerazzurri daranno comunicazione alla Sampdoria tra pochi giorni. Nella questione, rientra anche Barella

INTRECCIO − Sensi alla Sampdoria? Al momento, tutto è congelato. Dopo gli esami di Correa (vedi articolo), i nerazzurri hanno deciso di stoppare la cessione del centrocampista verso il club blucerchiato. La comunicazione definitiva sarà data tra lunedì e martedì. Inzaghi, infatti, vede Sensi anche come possibile sotto punta. Ruolo già occupato dal giocatore durante la prima giornata di campionato contro il Genoa a San Siro. Come riporta Daniele Miceli su Sport Mediaset, sulla questione Sensi non rientra però il solo Correa. Infatti, l’Inter è in attesa anche di capire cosa succederà a Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, infatti, aspetta il giudizio dell’Uefa dopo l’espulsione rimediata al Bernabeu contro il Real Madrid per reazione a Eder Militao. Non è ancora chiaro se il giocatore dovrà saltare una/due giornate con il Liverpool.