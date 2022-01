Inter-Venezia, Inzaghi non vuole sentire parlare di diffidati: 2/3 dal 1′

Inter-Venezia si giocherà regolarmente (vedi articolo). In vista dell’undici da schierare, Simone Inzaghi non ha alcun dubbio. Dal primo minuto i due diffidati di lusso

NESSUNA RAGIONE − Manca poco meno di cinque ore al fischio d’inizio di Inter-Venezia. La partita si disputerà regolarmente con il problema Covid-19 in casa lagunare parzialmente rientrato. In vista dell’undici da schierare, Inzaghi non vuole sentire ragioni e punta alla formazione tipo. Tra i nerazzurri sono tre i diffidati: Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Arturo Vidal. In caso di ammonizione contro i veneti, niente Derby col Milan per loro. Il tecnico piacentino però si fida dei suoi giocatori tant’è che sia Marcelo Brozovic che Lautaro Martinez saranno regolarmente presenti dal primo minuto.