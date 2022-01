Correa, distrazione ai flessori. Nuovi esami tra due settimane

Poteva andare decisamente peggio. Joaquin Correa starà fuori, indicativamente 1 mese. E’ questo l’esito degli esami strumentali al quale il calciatore argentino si è sottoposto. Il Tucu verrà rivalutato tra due settimane.

ESITO – Poteva andare molto peggio per come era uscito dal campo contro l‘Empoli. Joaquin Correa si è sottoposto quest’oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. I tempi di recupero sono stimati in 3-4 settimane ma il giocatore verrà rivalutato fra 14 giorni per nuovi esami. Ecco il comunicato dell’Inter. «Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane». Cosa farà l’Inter ora? Potrebbe tornare sul mercato visto che si perde un calciatore importante e visti gli impegni. Ma si potrebbe anche trattenere Sensi.