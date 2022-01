Inzaghi risolve il ballottaggio in attacco ma cambia un esterno: le ultime su Inter-Venezia

Inzaghi ha le idee chiare sull’undici da schierare oggi. In Inter-Venezia ci sarà solo una novità rispetto alla formazione ipotizzata alla vigilia. Secondo quanto appreso da Sky Sport, la modifica coinvolgerà un quinto di centrocampo

DUBBIO E MODIFICA – Il ballottaggio tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez premia l’argentino, che scenderà in campo dal 1′. La decisione di Simone Inzaghi, da ufficializzare nelle prossime ore, sembra ormai essere presa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro confermerà l’undici titolare previsto alla vigilia ma con un’eccezione. La novità dell’ultima ora vede una modifica sulla fascia destra. Al posto di Denzel Dumfries, l’esterno a tutta fascia quasi sicuramente sarà Matteo Darmian, che a circa 90′ dal fischio d’inizio di Inter-Venezia è favorito per la maglia da titolare. Decisive, probabilmente, le fatiche in Coppa Italia contro l’Inter. Vale per Sanchez così come Dumfries, che Inzaghi proverà a sfruttare a partita in corso.