Inter, senza Bremer resta Skriniar e arriva un nuovo difensore?

L’Inter di fatto è stata beffata al fotofinish per accaparrarsi Gleison Bremer dal Torino. La Juventus ha messo sul piatto una cifra monstre e ora i nerazzurri devono trovare altre soluzioni.

SOLUZIONI – Simone Inzaghi, dopo il Monaco, è stato chiaro: serve un difensore. Il tecnico sa che la stagione sarà lunga e particolare, considerando il mondiale a dicembre. Dunque, per evitare brutte sorprese, serve un rincalzo di Andrea Ranocchia che ha lasciato Milano per trasferirsi al Monza da svincolato. Senza l’addio di Bremer, chiaro obiettivo dei nerazzurri sfumato, l’Inter deve necessariamente fare due cose: tenere Milan Skriniar e poi trovare dal mercato un uomo giusto per puntellare il pacchetto arretrato. I nomi sono tanti ovviamente e dei più disparati (vedi articolo) ora servirà pazienza e bravure dei dirigenti perché il tempo stringe con il campionato che il 13 agosto parte.