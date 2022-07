Inter, perso Bremer varie opzioni per rinforzare la difesa: tutti i nomi – TS

L’Inter deve rinforzare il reparto arretrato, dopo la partenza di Ranocchia. Secondo Tuttosport, perso Bremer, si valutano altri profili fra cui Akanji del Borussia Dortmund

VALUTAZIONI – L’Inter è al lavoro per rinforzare il reparto arretrato. Il club nerazzurro ha dovuto cambiare le sue strategie dopo l’epilogo della vicenda Bremer, finito alla Juventus. Fra i possibili obiettivi, secondo Tuttosport, ci sono Milenkovic, per cui può andare in scena un altro derby di mercato con la Juventus, Akanji del Borussia Dortmund, per cui però i tedeschi chiedono non meno di 25 milioni, Acerbi in uscita dalla Lazio, profilo che però al momento non scalda la dirigenza nerazzurra, e Zagadou, oggi svincolato. Piacciono, inoltre, due difensori dell’Atalanta: Demiral, per cui però il club orobico chiede parecchio, e Djimsiti.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini