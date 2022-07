Pasqualin: «Bremer-Juventus? Colpe Zhang! Lukaku capolavoro Marotta»

Claudio Pasqualin, noto procuratore, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport ha parlato del mercato dell’Inter

COLPO – Queste le parole di Pasqualin: «Mercato scoppiettante? La trattativa Lukaku è stata il botto iniziale: è stata complicata ed è stato un capolavoro di ingegneria finanziario-pallonara, inventiamo questo neologismo, di Marotta. Un colpo clamoroso ed inaspettato. Bremer-Juventus una beffa per l’Inter? Direi proprio di sì, l’Inter ci puntava è un dato di fatto e non sarà divertita dall’epilogo. Ma il mercato è così, non ci sono troppi riguardi. Chi può fa l’affare a dispetto degli altri e la Juve è entrata in scena successivamente, ma con argomenti interessanti. Colpe? Di Zhang: puoi spremerti le meningi per trovare soluzioni fantasiose ma alla fine Cairo ha fatto il suo gioco e per vedere cammello devi pagare moneta».

Fonte: Tuttosport – Marina Salvetti