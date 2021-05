Inter senza allenatore ma con decine di nomi accostati: da Sarri a Fonseca

Inter, chi in panchina dopo Conte? Le ipotesi non si sprecano, anzi. Nel giro di poche ore qualsiasi allenatore è stato accostato alla panchina nerazzurra, magari senza nemmeno porsi la domanda: che tipo di allenatore sta cercando l’Inter?

TOTO ALLENATORE – Perso Antonio Conte, ma anche Simone Inzaghi che rimarrà alla Lazio e Massimiliano Allegri che tornerà alla Juventus (vedi aggiornamento), l’Inter deve sfogliare la sua margherita di possibili allenatori. Già una decina di nomi è stata fatta, ma è poco serio credere che si stiano cercando così tanti profili. Tra l’altro, molti ancora sotto contratto, addirittura in Serie A (Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic gli ultimi…). Il nome di Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2021, è quello che potrebbe fare al caso di un’Inter post-Conte ambiziosa e rivoluzionaria. Un allenatore che non prende più di 6-7 milioni di euro all’anno, come quelli dati a Conte per andare via con un anno di anticipo.

PROFILI POSSIBILI – Ma ci sono anche altri nomi, perlopiù stranieri, avvicinabili all’Inter. Dall’ormai ex Roma Paulo Fonseca al connazionale Sergio Conceiçao, altro ex nerazzurro che deve risolvere il suo futuro con il Porto. C’è un altro ex giallorosso libero e molto legato all’Italia, Rudi Garcia, ma come ci sono altri venti nomi possibili in queste ore. Compreso l’ex Esteban Cambiasso, che non ha mai allenato. L’Inter cerca un allenatore esperto o inesperto? Costoso o economico? Italiano o straniero? E perché non proprio Vincenzo Italiano dello Spezia? Ci sono tante domande da porsi dopo l’addio a Conte. Quindi bisogna aspettare e provare ad avere fiducia, perché qualsiasi ipotesi oggi è prematura. Non mancherà poi molto all’annuncio.