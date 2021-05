VIDEO AMARCORD – Inter, bis in Coppa dei Campioni col Benfica!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 maggio 1965. Esattamente un anno dopo, i nerazzurri alzano al cielo la seconda Coppa dei Campioni consecutiva, battendo 1-0 il Benfica in finale.

IN CASA – Il 27 maggio è una data che fa rima con Europa nella storia dell’Inter. Nel 1964, i nerazzurri battono 3-1 il Real Madrid vincendo la prima Coppa dei Campioni della propria storia. E l’anno successivo, nella stessa data, la storia si ripete. Lo stadio è quello casalingo di San Siro, e l’avversario di turno è il Benfica di Eusebio. Il risultato è molto meno roboante però: all’Inter basta una sola rete per festeggiare la vittoria davanti ai propri tifosi. Il gol porta la firma di Jair e arriva al 42′, grazie anche all’opposizione morbida del portiere lusitano Costa Pereira. Il punteggio non cambia più fino alla fine, e l’Inter alza al cielo la seconda Coppa dei Campioni consecutiva. Rivediamo gli highlights nel video YouTube di “TheGreatOneInterist”: