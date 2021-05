Beccalossi: «Post-Conte, mi preoccupa anno prossimo. Da mesi si intuiva»

Beccalossi ha paura che, per la prossima stagione, l’Inter non possa più essere competitiva. L’ex numero 10 nerazzurro, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ha parlato dell’addio di Conte.

COME USCIRNE? – Evaristo Beccalossi ha dubbi dopo l’addio di Antonio Conte: «Devi partire che l’Inter è al di sopra di tutto. Quando ci sono stati i problemi si sono affrontati, la tifoseria si arrabbia perché non capisce perché rompere il bello. Chi al suo posto? È una cosa di parecchi giorni fa, è preoccupante soprattutto per i tifosi e l’immagine. Conte non ha chiesto la Champions League come obiettivo, anzi mi risulta che hanno parlato per cercare di proseguire in ottica diversa. Credo si sia arrivati a un certo punto dove si è andati in rottura. Però non mi preoccupo di questo o quell’altro, ma di come andremo ad affrontare l’anno prossimo il campionato. Secondo me sono stati bravi a non far uscire nulla, ma erano mesi che il gruppo di lavoro aveva intuito qualcosa».