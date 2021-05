Allegri è pronto a tornare sulla panchina della Juventus, che ha superato la concorrenza dell’Inter. In casa nerazzurra si ragiona su altri nomi, un volta stanziato la cifra per soddisfare le richieste economiche del post-Conte

ALLEGRI VA – Sempre più vicino il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, praticamente questione di ore. Accordo triennale o quadriennale da definire tra stasera e domani, come confermato da Gianluca Di Marzio (Sky Sport). Anche se l’Inter ci prova – anzi, ci ha provato stamattina con un’offerta importante – a convincerlo ad accettare la panchina nerazzurra. Ma Allegri, da juventino, non se l’è sentita di accettare l’Inter. Sullo sfondo c’era anche il Real Madrid, che si separerà da Zinedine Zidane, ma a cui Allegri ha detto nuovamente no. Dopo l’addio di Antonio Conte con buonuscita, il budget stanziato dall’Inter per l’allenatore è compreso tra i 6 e i 7 milioni di euro, come cifra massima. Questo l’aggiornamento di Alfredo Pedullà (Sportitalia), che assicura che oggi sia così per l’Inter. In attesa dell’annuncio di Allegri alla Juventus…