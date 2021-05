Musso – portiere dell’Udinese – parla del suo futuro, ancora incerto. L’estremo difensore argentino, intervistato da OneFootball, non cade nel tranello di citare l’Inter o altri club interessati al suo cartellino nel mercato estivo, e rimanda l’appuntamento ai prossimi aggiornamenti

SITUAZIONE IN EVOLUZIONE – L’ipotesi Inter gli viene proposta ogni volta, così come la Roma, ma Juan Musso non si sbilancia mai: «Dal primo anno che sono stato qui ho iniziato a sentire voci di mercato e non veniva da parte mia né dal mio procuratore. Questo lo posso dimostrare! Per me le voci possono essere una cosa bella, perché vuol dire che sto facendo bene. Ma a me piace fare le cose bene, finendo il lavoro dove l’ho iniziato. Per crescere e continuare a migliorare. Non mi toglie il sonno sapere queste cose. Non ha alcun senso pensare alle possibilità che alla fine non posso controllare. Per me è importante fare le cose bene. Vediamo, adesso non posso dire 100% sì o 100% no di continuare qui. Perché se arriva un’offerta che serve a me, alla società e anche a chi mi vuole, è giusto che vinciamo tutti. Però se quello non succede, io sono già felice qui e non cerco la felicità altrove. Se arriva qualcosa di buono per tutti, si andrà avanti. È un’incertezza che comunque c’è ma non mi toglie il sonno». Queste le parole di Musso, molto rispettose dell’Udinese, a conferma di quanto già dichiarato nei giorni scorsi (vedi articolo).

Fonte: OneFootball – Davide Zanelli