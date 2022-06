Inter, sarà campionato complesso: Inzaghi chiamato a prova di maturità

L’Inter, da ieri, conosce il calendario della prossima Serie A. Sarà un campionato complesso, interrotto dalla pausa per Qatar 2022. Inzaghi è chiamato ad una prova di maturità

CACCIA – Da ieri, ufficialmente, è ripartita la caccia allo scudetto. L’Inter vuole essere nuovamente protagonista in Serie A, dopo uno scudetto sfumato all’ultima curva. Come dimostra il calendario, sarà però una stagione anomala, caratterizzata dalla lunga pausa, fra novembre e gennaio, dovuta al mondiale in Qatar 2022. Peserà, nell’economia della stagione, la profondità delle rose (vedi articolo) e la bravura nella gestione di tecnici e rispettivi staff. Non fa eccezione, ovviamente, Simone Inzaghi.

MATURITA’ – Il tecnico nerazzurro, nella prossima stagione, dovrà dimostrare ancor di più di essere un allenatore in grado di allenare un gruppo vincente, un gruppo da scudetto. Nell’ultimo campionato ha dimostrato le sue potenzialità, ma anche una scarsa dimestichezza a gestire le forze dei suoi ragazzi nelle situazioni chiave della stagione. Certo, la rosa non presentava alternative di livello assoluto, ma la sensazione è quella di uno scudetto perso per propri demeriti e per situazioni che potevano essere gestite meglio. La prossima stagione rappresenta un banco di prova fondamentale per il tecnico: se effettivamente come sembra l’Inter manterrà la sua ossatura, al netto di qualche doloroso sacrificio (Skriniar?) ed aggiungerà calciatori di livello mondiale (Lukaku, Dybala?) allora la pressione sarà tutta sul tecnico, che dovrà certamente fare meglio del secondo posto dello scorso anno.