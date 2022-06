Marotta parla chiaro: l’Inter punta a una rosa lunga, servono alternative

Marotta nella sua ultima intervista ha svelato un obiettivo specifico dell’Inter su questo mercato: avere una rosa più completa, con alternative.

PAROLE CHIARE – Marotta intervenuto ai microfoni di Rai Radio Uno Sport ha messo un punto importante sull’Inter 2022-2023. La stagione in arrivo, a causa dei Mondiali in mezzo, sarà totalmente anomala. Come tempi e modi. Soprattutto ci saranno tante partite da subito. Un ritmo serrato, che richiede una gestione particolare. E per poter gestire serve una rosa adeguata.

PROBLEMA RISERVE – Lo scorso anno l’Inter ha avuto un problema con le alternative. Inzaghi ha puntato forte sui suoi titolari. Pure troppo. Anche nei momenti meno brillanti. In parte perché aveva grande fiducia in loro in parte appunto a causa della differenza di livello con chi aveva in panchina. Soprattutto a centrocampo la situazione è emersa in modo prepotente. L’Inter quindi doveva aver già annotato il bisogno di migliorare il livello generale della rosa. Ma forse serve persino un passo in più.

OBIETTIVO PRECISO – Tra cessioni e scadenze di contratti l’Inter cambierà in diverse cose nella prossima stagione. Con un obiettivo che a questo punto è manifesto: avere una rosa completa. Con alternative. Al netto delle possibilità economiche quindi questo mercato ha una direttiva ben precisa. L’idea adesso è chiara. Come uscirà l’Inter a settembre?