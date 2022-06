Pirola sempre più lontano dal Monza: forte l’interesse di un altro club di Serie A – CdS

L’Inter sta lavorando anche per trovare una nuova soluzione a Lorenzo Pirola, sempre più distante dal Monza. Su di lui, forte l’interesse di un altro club di Serie A.

ALTRO CLUB – Lorenzo Pirola si allontana sempre di più dal Monza, che chiedeva uno sconto sul rinnovo del prestito anche per questa stagione. Così l’Inter sta lavorando ad un accordo con un nuovo club di Serie A, la Salernitana, per il trasferimento di Pirola in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno