VIDEO – Inter tiene le distanze dal (rilancio) PSG per non svalutare Skriniar

Il Paris Saint-Germain vuole Milan Skriniar ma l’Inter non ha intenzione di abbassare la guardia. E nemmeno il prezzo. L’ultimo rilancio dei francesi non è ancora vicino alla cifra richiesta dalla società nerazzurra, che tiene duro per ricavare il più possibile dalla cessione. Di seguito il video con l’intervento del collega Manuele Baiocchini dagli studi di Sky Sport

