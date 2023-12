Inter-Real Sociedad: un dato in comune pre scontro Champions League

Fra due giorni è previsto lo scontro di Champions League Inter-Real Sociedad. Intanto le due squadre si mettono alla prova nei rispettivi campionati, fornendo un dato interessante per alcune considerazioni.

IMPORTANZA – Quella di martedì prossimo a San Siro sarà una notte particolarmente importante e magica per l’Inter di Simone Inzaghi. Con la qualificazione agli ottavi di Champions League in tasca con due giornate d’anticipo, ciò che conta ora è ottenere il primo posto nel Gruppo D. Per questo lo scontro con la Real Sociedad, che ha lo stesso punteggio in classifica dei nerazzurri, risulterà delicato e fondamentale per il cammino futuro interista. A pochi giorni dal match, l’ultimo della fase a gironi, le due squadre hanno dovuto affrontare l’impegno anche in campionato, e lo hanno fatto entrambe nella serata di ieri.

CAMPIONATO – A pochi giorni da Inter-Real Sociedad, balza agli occhi un dato interessante proprio guardando alle rispettive partite andate in scena sabato sera. La squadra di Simone Inzaghi ha fronteggiato con grande forza e compattezza l’Udinese a San Siro, vincendo con l’ampio risultato di 4-0. Dall’altra parte, gli uomini di Imanol Alguacil hanno risposto sul campo del Villarreal con un netto 3-0.

CURIOSITÀ – Ad accomunare la squadra italiana e quella spagnola non sono tanto i gol segnati, considerando che i nerazzurri ne hanno realizzato uno in più. Quanto il fatto di essere riusciti a chiudere le sfide già nel primo tempo allo stesso modo. Entrambe, infatti, hanno segnato 3 reti nella prima frazione di gioco, andando negli spogliatoi all’intervallo con un bottino rassicurante. A questo si aggiunge il fatto di essere riusciti a terminare la partita con la porta inviolata, dunque senza dover impiegare uno sforzo maggiore per mantenere alta la guardia. Tutte premesse che non fanno altro che presagire un Inter-Real Sociedad con i fiocchi.