Inter, anche Raspadori in lista? Profilo ideale per tanti motivi

Giacomo Raspadori è uno dei nomi nella lista dell’Inter in vista della prossima sessione di mercato. L’attaccante del Napoli è un profilo ideale per rinforzare l’attacco nerazzurro, per diversi motivi.

NOME (QUASI) NUOVO – La stagione 2023/24 deve ancora terminare, ma l’Inter è già proiettata alla prossima. E sta già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Soprattutto nel reparto offensivo, visti i problemi di affidabilità di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. E l’acquisto a zero di Mehdi Taremi dal Porto non basterà per consolidare l’attacco. Motivo per cui l’Inter sta monitorando altri profili, in primis quello di Albert Gudmundsson del Genoa. Le cui caratteristiche si incastrano molto bene con l’attacco nerazzurro. E lo stesso potrebbe valere per Giacomo Raspadori del Napoli. Il cui nome torna prepotentemente in orbita Inter, con tanti punti a suo favore. Anche dal punto di vista tattico.

PROFILO SIMILE – Raspadori è giovane (classe 2000) e italiano, due caratteristiche a cui l’Inter non è affatto indifferente. E il fatto che arrivi da una stagione non troppo positiva (5 gol in 39 presenze) potrebbe anche aiutare nel migliorare l’aspetto economico della trattativa. E in tutto ciò si inserirebbe bene nell’attacco dell’Inter. Dove potrebbe giocare in coppia, fattispecie dove il numero 81 del Napoli rende decisamente meglio. E lo dimostrano le sue statistiche stagionali a confronto con quelle di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter. Lo si può vedere nel grafico fornito da FootData:

Questi grafici a confronto prescindono dall’efficacia offensiva, dove Lautaro Martinez ha 21 gol in più in stagione (26 totali contro 5). Ma servono bensì a mostrare quanto l’approccio di Raspadori sia simile a quello del numero 10 dell’Inter. L’attaccante del Napoli si esalta col pallone tra i piedi, preferendo il dialogo coi compagni alla strenua lotta contro difese schierate. E una partecipazione diversa alla manovra offensiva potrebbe migliorare anche le percentuali di conversione di Raspadori in maglia Inter. In questo, Inzaghi potrebbe rappresentare la migliore garanzia di successo in questo eventuale trasferimento.