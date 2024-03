Gudmundsson all’Inter arriverebbe come erede di Sanchez

Da Sanchez a Gudmundsson. Potrebbe essere questo il progetto dell’Inter per il mercato estivo. E l’islandese ha le doti giuste per raccogliere l’eredità del cileno.

DA SANCHEZ A GUDMUNDSSON – Gudmundsson è entrato di prepotenza tra le opzioni di mercato dell’Inter. I nerazzurri in estate dovranno sistemare il reparto offensivo, e l’islandese sarebbe perfetto per coprire il ruolo di seconda punta inteso in senso classico. Quindi quel giocatore con doti di creazione, perfettamente a suo agio nel legare il gioco. Cioè il ruolo oggi coperto da Alexis Sanchez. Col cileno in scadenza potrebbe essere davvero l’attaccante del Genoa a raccoglierne il testimone?

STILE SIMILE – I due hanno nove anni di differenza, quindi si trovano in momenti della carriera decisamente diversi. Tuttavia il loro modo di giocare ha dei punti in comune. Che diventano evidenti anche solo a paragonare le loro statistiche generali, nelle grafice di Fbref. Ecco il riassunto delle caratteristiche di Sanchez:

E quello di Gudmundsson:

Si vede come entrambi si occupano più della fase di creazione, compresi anche i passaggi, che non della finalizzazione. L’islandese tende più a portare palla, mentre il cileno è più continuo nel supportare l’azione coi passaggi. Differenze naturali, ma alla fine minime. Lo stile di gioco c’è. E quindi in casa Inter ha senso pensare all’avvicendamento tra i due.