Inter, con l’Empoli senza Acerbi? I numeri senza il difensore

L’Inter è in attesa di conoscere il verdetto del Giudice Sportivo per il caso Acerbi-Juan Jesus. In caso di squalifica il difensore salterebbe la sfida di lunedì contro l’Empoli. Quali numeri per la squadra senza il difensore?

NUMERI – L’Inter, in questa stagione, ha dovuto rinunciare ad Acerbi causa infortuni per 8 gare fra campionato e coppe. In altre quattro occasioni il difensore è partito dalla panchina. In tutte le 8 occasioni in cui Acerbi non è potuto scendere in campo l‘Inter ha sempre vinto, confermando la solidità difensiva e la bontà della rosa allenata e portata ad altissimo livello da Inzaghi. Per la sfida contro l’Empoli però, in caso di squalifica di Acerbi, potrebbe esserci una prima volta stagionale: l’assenza contemporanea del numero 15 e di de Vrij, out per infortunio.