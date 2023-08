Inter, facciamo il punto: ecco cosa manca ancora dal mercato

Al 6 di agosto il calciomercato dell’Inter ha già certificato diversi acquisti: Thuram, Frattesi, Bisseck, Cuadrado, Di Gennaro e il riscatto di Acerbi. Con Sommer e Samardzic pronti a raggiungere presto Milano. Mancano, però, ancora alcuni tasselli.

PUNTO DI MERCATO – Dopo l’addio di André Onana e Marcelo Brozovic, oltre ai mancati rinnovi contrattuali che hanno portato all’addio di Samir Handanovic, Roberto Gagliardini, Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio ed Edin Dzeko, l’Inter cambia nuovamente volto. Lo ha già fatto parzialmente con gli arrivi di giocatori come Marcus Thuram in attacco, ma anche Yann Bisseck in difesa, con Davide Frattesi e Juan Cuadrado su centrocampo e fascia destra. Per l’Inter sono adesso ore frenetiche per definire l’arrivo ufficiale di Yann Sommer in porta e Lazar Samardzic a centrocampo. Andando così a mettere una pezza su due tasselli necessari: il sesto (numericamente) centrocampista e l’erede di André Onana.

COSA MANCA – Per Simone Inzaghi, però, non può ancora bastare. Sono tre ora i tasselli da chiudere nella rosa dell’Inter, con la priorità che va sicuramente all’attaccante. L’arrivo a zero di Marcus Thuram non può naturalmente bastare, vista anche la rottura dei rapporti con Romelu Lukaku. Per l’Inter, sfumato anche Gianluca Scamacca, ora la priorità è legata a Folarin Balogun dell’Arsenal. Sempre in ordine di priorità, serve un secondo portiere. Con il nome di Anatoliy Trubin sempre attuale, ma anche quello di Bento dell’Athletico Paranaense ed Emil Audero della Sampdoria. Per poi chiudere con il sesto difensore, che si chiuderà con ogni probabilità soltanto al termine di questo calciomercato.