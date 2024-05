Esposito ritorna all’Inter, poi ancora prestito? Un club interessato

Sebastiano Esposito dopo una stagione intensa e formativa alla Sampdoria in Serie B, è pronto a fare ritorno all’Inter. Ma il suo futuro immediato sembra ancora lontano dal club nerazzurro. Secondo quanto riportato da Telenord, diversi club sarebbero già pronti ad accoglierlo.

CHIUSA ALTRA ESPERIENZA – Sebastiano Esposito ha trascorso l’ultima stagione in prestito alla Sampdoria, dove ha avuto l’opportunità di accumulare minuti importanti e affinare le sue abilità in un campionato competitivo come la Serie B. Nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra genovese, il giovane attaccante ha dimostrato il suo valore, contribuendo con gol e assist decisivi. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, attirando l’attenzione di diverse squadre della massima serie. Presto tornerà all’Inter, ma il suo procuratore lavora per trovare una nuova soluzione per il futuro.

All’Inter di passaggio, poi nuovo prestito

UN CLUB INTERESSATO – Tra i club che hanno mostrato interesse nei confronti di Sebatiano Esposito c’è il Sassuolo, noto per la sua capacità di far crescere giovani giocatori. Dopo la dolorosa retrocessione in Serie B, il Sassuolo è determinato a risalire immediatamente nella massima serie e per farlo ha messo gli occhi sul giovane attaccante dell’Inter. Dopo l’ultima esperienza alla Sampdoria, Esposito potrebbe essere il rinforzo ideale per i neroverdi, desiderosi di costruire una squadra competitiva per tornare subito in Serie A.

Fonte: Telenord